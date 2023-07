La chanson d’Arthur Devant l’Hôtel de Ville Villeurbanne, 9 août 2023, Villeurbanne.

La chanson d’Arthur Mercredi 9 août, 19h00 Devant l’Hôtel de Ville

Des chansons, souvent drôles et tendres, qui racontent des petites scènes

du quotidien et peuvent rappeler des situations vécues par les enfants.

Vous ferez aussi des rencontres avec des animaux un peu bizarres, et vous

découvrirez même certains secrets du chanteur qui, tout au long du

spectacle, va vous raconter des petites anecdotes et des confidences sur

son enfance !

Avec J-Christophe Lacroix : guitare, voix et autres petits instruments

(Kalimba, Guimbarde, Kazoo, etc…).

À partir de 3 ans, durée du spectacle : 45mn

Devant l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T19:00:00+02:00 – 2023-08-09T20:00:00+02:00

Spectacle jeune public chanson