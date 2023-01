Les visiteurs du passé (8-12 ans) devant l’Hôtel de Ville Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Jeu d’énigmes autour de la vie au Moyen Âge animé par des « visiteurs du passé ». devant l’Hôtel de Ville place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Un terrible sorcier nous a lancé un maléfice qui nous a propulsé dans le Rouen de 2023. Viens nous aider à résoudre des mystères et à retrouver les éléments qui nous permettront de rentrer à notre époque : le Rouen du Moyen Âge. A travers les rues de Rouen, tu résoudras des énigmes et en apprendras davantage sur la vie au Moyen Âge.

2023-02-16T14:00:00+01:00

2023-02-16T16:00:00+01:00

