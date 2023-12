Grande Parade Lumineuse de Noël à Fécamp Devant l’Hôtel de Ville Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime Grande Parade Lumineuse de Noël à Fécamp Devant l’Hôtel de Ville Fécamp, 20 décembre 2023, Fécamp. Fécamp Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 17:00:00

fin : 2023-12-20 La grande parade lumineuse de Noël revient à #Fécamp cette année avec un spectacle inédit : «L’Envol» de la compagnie Remue-Ménage, le mercredi 20 décembre à 17h. Un merveilleux cortège, des personnages déjantés, des danses aériennes et une ambiance féerique au départ de l’Hôtel de Ville et qui déambulera à travers le centre-ville. Une distribution de bonnets de lutins de Noël pour les enfants* souhaitant accompagner la promenade lumineuse et musicale sera organisée avant le départ du cortège dès 17h. Plus d’informations sur : www.ville-fecamp.fr * : Uniquement pour les enfants présents et dans la limite des stocks disponibles.

Devant l’Hôtel de Ville

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Code postal 76400 Lieu Devant l'Hôtel de Ville Adresse Devant l'Hôtel de Ville Ville Fécamp Departement Seine-Maritime

