Découverte de l’aqueduc de la Dhuis Devant l’Hôtel de Ville, 15 octobre 2023, Courtry. Découverte de l’aqueduc de la Dhuis Dimanche 15 octobre, 14h30 Devant l’Hôtel de Ville Accompagnés d’un paysagiste-promeneur, partez sur les traces historiques de l’aqueduc de la Dhuis. Panorama sur la Vallée de la Marne et l’activité agricole des environs, découverte des milieux écologiques.

Promenade de 5 km sans difficultés. Devant l’Hôtel de Ville 52, rue du Général Leclerc – 77181 Courtry Courtry 77181 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Courtry, Seine-et-Marne Autres Lieu Devant l'Hôtel de Ville Adresse 52, rue du Général Leclerc - 77181 Courtry Ville Courtry Departement Seine-et-Marne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Devant l'Hôtel de Ville Courtry

