Biblio’Piéto Devant l’Hôtel de Ville Arcachon, 10 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

La médiathèque sort de ses murs et propose un espace lectures et jeux dans le centre ville. Presse, magazine, romans poches, livres pour la jeunesse, petits ateliers et échanges conviviaux seront à l’honneur.

Tous les jours de 11 h à 13 h et de 16 h à 19 h entre le 10 juillet et le 24 août..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 19:00:00. .

Devant l’Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The mediatheque gets out of its walls and offers a reading and games area in the town center. Press, magazines, pocket novels, children’s books, small workshops and friendly exchanges will be on offer.

Every day from 11 a.m. to 1 p.m. and from 4 p.m. to 7 p.m. from July 10 to August 24.

La biblioteca multimedia sale de sus muros para ofrecer un espacio de lectura y juegos en el centro de la ciudad. Se ofrecerá prensa, revistas, novelas de bolsillo, libros para jóvenes, pequeños talleres e intercambios amistosos.

Todos los días de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 entre el 10 de julio y el 24 de agosto.

Die Mediathek verlässt ihre Mauern und bietet einen Lese- und Spielbereich im Stadtzentrum an. Presse, Zeitschriften, Taschenromane, Jugendbücher, kleine Workshops und geselliger Austausch werden im Mittelpunkt stehen.

Täglich von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr zwischen dem 10. Juli und dem 24. August.

