Haute-Savoie Histoire du glacier des Bois et de ses traces dans la vallée Devant l’Hôtel de l’Arveyron Chamonix-Mont-Blanc, 16 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Histoire du glacier des Bois et de ses traces dans la vallée Samedi 16 septembre, 13h30 Devant l’Hôtel de l’Arveyron Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Inscription obligatoire avant la veille à 17h. Découvrez l’histoire et la formation du glacier des Bois, de ses moraines, de ses blocs erratiques et du travail des graniteurs avec Luc Moreau, glaciologue, et Christine Boymond Lasserre, guide conférencière. Il s’attacheront à mettre en perspective la formation du granit du point de vue géologique avec l’activité traditionnelle des tailleurs de pierre, graniteurs, dont les blocs sont utilisés dans de nombreuses constructions de la vallée de Chamonix. Leur savoir-faire constitue un patrimoine spécifique du pays du Mont-Blanc. Devant l’Hôtel de l’Arveyron 1650, Route du Bouchet 74400 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 53 00 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

