Les sens en éveil à Euralille Devant les Tulipes de Shangri-La Lille, 17 juin 2023, Lille.

Les sens en éveil à Euralille Samedi 17 juin, 10h30 Devant les Tulipes de Shangri-La Gratuit et sur inscription au 03 62 26 08 30

Explorez les abords de la place Mitterrand et le parc Matisse en utilisant vos cinq sens. Ils vous permettront de comprendre comment Euralille a été construit, quelles activités y sont présentes et de découvrir des endroits méconnus du parc Matisse. Vivez une expérience individuelle et collective lors de cette visite ouverte à tous !

Devant les Tulipes de Shangri-La Place François Mitterrand, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T11:45:00+02:00

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille