Les sens en éveil à Euralille Devant les Tulipes de Shangri-La, 10 mai 2023, Lille.

Les sens en éveil à Euralille Mercredi 10 mai, 15h00 Devant les Tulipes de Shangri-La Gratuit et sur inscription

Explorez les abords de la place Mitterrand et le parc Matisse en utilisant vos cinq sens. Ils vous permettront de comprendre comment Euralille a été construit, quelles activités y sont présentes et de découvrir des endroits méconnus du parc Matisse. Vivez une expérience individuelle et collective lors de cette visite ouverte à tous !

Devant les Tulipes de Shangri-La Place François Mitterrand, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/les-sens-en-eveil-a-euralille.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:15:00+02:00

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:15:00+02:00

Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille