Troc aux plantes – 20ème édition Devant les jardins de Limeuil Limeuil, 15 octobre 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

L’automne est bien là…C’est le moment de vous occuper de vos plantes ! Graines, semis, plantes, boutures. Echangez plantes communes et plus rares !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Devant les jardins de Limeuil place des fossés

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Autumn is here… It’s time to take care of your plants! Seeds, seedlings, plants, cuttings. Exchange common and rarer plants!

El otoño ya está aquí… ¡Es hora de cuidar tus plantas! Semillas, plantones, plantas, esquejes. ¡Intercambia plantas comunes y raras!

Der Herbst ist da… Jetzt ist es Zeit, sich um Ihre Pflanzen zu kümmern! Samen, Sämlinge, Pflanzen, Stecklinge. Tauschen Sie gewöhnliche und seltenere Pflanzen!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère