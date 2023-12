Randonnée à thème – Sur les Pas de Colette Devant les escaliers du Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

fin : 2024-08-07 . Randonnée avec guide et lecture de 25 textes de Colette sur les sites décrits. Départ à 9 h des escaliers du musée Colette, retour 12 h 30, pique-nique tiré du sac dans le Musée Colette ou le parc du Château. Départ l’après-midi à 13 h 30, retour vers 17 h. Une boucle le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle l’après-midi 9 km. Visite de la salle de classe en fin de parcours. EUR.

