Coupe de Normandie de cyclisme Devant l’entreprise STM Le Merlerault, dimanche 7 avril 2024.

Le Merlerault Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

1ère manche de la coupe de Normandie de cyclisme avec 4 épreuves dans la journée (Dames / U15 / U17 Garçons et Filles).

Le Vélo Club Nonantais attend plus de 150 jeunes pour en découdre sur un circuit passant par Le Merlerault, Champs Haut, Lignière, Les Authieux du Puits et Echauffour, à parcourir plusieurs fois selon les catégories.

– 1er départ à 10h devant l’entreprise STM au Merlerault.

Buvette et restauration sur place.

Devant l’entreprise STM

Le Merlerault 61240 Orne Normandie



