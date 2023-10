À la découverte du Jardin des Plantes Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

À la découverte du Jardin des Plantes 28 octobre et 25 novembre Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes Durée de la visite : 1h30. Visite limitée à 10 personnes. Tarif: 10€

Accompagné d’Angélique, animatrice nature, prenez un bain de nature au Jardin des Plantes. A l’aide de jumelles, découvrez son histoire, sa faune et sa flore : oiseaux, reptiles, insectes et plantes sauvages du parc n’auront plus de secrets pour vous !

Jumelles fournies en nombre limité par le prestataire.

Devant l’entrée principale du Jardin des Plantes rue Vieille Levée Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/a-la-decouverte-du-jardin-des-plantes.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

visite guidée nature