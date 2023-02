Petites histoires des sous-bois Devant l’entrée du Relais Nature, Domaine régional de la Cour Roland. Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Petites histoires des sous-bois Devant l’entrée du Relais Nature, Domaine régional de la Cour Roland., 11 juin 2023, Jouy-en-Josas. Petites histoires des sous-bois Dimanche 11 juin, 10h00 Devant l’entrée du Relais Nature, Domaine régional de la Cour Roland. Le temps d’une belle balade au cœur du plateau de Saclay, venez découvrir des animaux et des plantes, mais aussi laissez-vous aller à la rêverie lors de pauses où la nature vous sera contée. Plantes et animaux seront les héros de ces petites histoires imaginaires, avec parfois un soupçon de vérité ! Devant l’entrée du Relais Nature, Domaine régional de la Cour Roland. Rue Etienne de Jouy, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

