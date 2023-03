VISITE EN BUS : ROYAN ET L’URBANISME BALNÉAIRE Devant l’entrée du musée, 31 Avenue de Paris Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

VISITE EN BUS : ROYAN ET L’URBANISME BALNÉAIRE Devant l’entrée du musée, 31 Avenue de Paris, 11 avril 2023, Royan. VISITE EN BUS : ROYAN ET L’URBANISME BALNÉAIRE Mardi 11 avril, 14h00 Devant l’entrée du musée, 31 Avenue de Paris Réservation obligatoire (Places limitées) Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’urbanisme de l’agglomération royannaise. De la création des nouveaux quartiers qui accompagnent le développement de la station balnéaire à la reconstruction des années 1950, la ville a toujours été pensée en fonction de son rapport au littoral. Devant l’entrée du musée, 31 Avenue de Paris 31 Avenue de Paris, Royan 17200 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

