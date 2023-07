Flânerie au cloître Devant l’entrée du cloître Bayonne, 5 septembre 2023, Bayonne.

Découvrez l’exposition « Kakoletan, Ballades de fils et d’aiguilles » présentée dans le cloître de la cathédrale. Elle réunit plus de 70 costumes inspirés par les tenues traditionnelles locales du 19e siècle. Les membres de l’association Maritzuli vous présentent un patrimoine culturel exceptionnel et leguide conférencier vous fait voyager dans un Bayonne à l’époque du romantisme. Gratuit.

Sur réservation au 05 59 46 60 34..

Devant l’entrée du cloître Place Louis Pasteur

Discover the « Kakoletan, Ballades de fils et d?aiguilles » exhibition in the cathedral cloister. It features over 70 costumes inspired by traditional 19th-century local dress. Members of the Maritzuli association present an exceptional cultural heritage, and the tour guide takes you on a journey to Romantic Bayonne. Free admission.

Reservations required on 05 59 46 60 34.

Descubra la exposición « Kakoletan, Ballades de fils et d’aiguilles » en el claustro de la catedral. Presenta más de 70 trajes inspirados en la vestimenta tradicional local del siglo XIX. Los miembros de la asociación Maritzuli le presentan un patrimonio cultural excepcional y el guía le lleva de viaje por la Bayona del Romanticismo. Entrada gratuita.

Reserva obligatoria en el 05 59 46 60 34.

Entdecken Sie die Ausstellung « Kakoletan, Ballades de fils et d’aiguilles » (Kakoletan, Balladen aus Nadel und Faden), die im Kreuzgang der Kathedrale gezeigt wird. Sie zeigt über 70 Kostüme, die von der traditionellen Kleidung des 19. Jahrhunderts inspiriert wurden. Die Mitglieder des Vereins Maritzuli präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Kulturerbe und der Fremdenführer nimmt Sie mit auf eine Reise in das Bayonne der Romantik. Der Eintritt ist frei.

Reservierung erforderlich unter 05 59 46 60 34.

