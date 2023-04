Les secrets du Blanc Seau Devant l’entrée du cimetière Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Les secrets du Blanc Seau Devant l’entrée du cimetière, 3 juin 2023, Tourcoing. Les secrets du Blanc Seau Samedi 3 juin, 14h30 Devant l’entrée du cimetière 6 € Le Blanc-Seau présente une multitude de facettes créant un véritable inventaire à la Prévert : un cimetière, des pavillons indiens (souvenirs de l’extravagant palais de maharaja d’un fabricant de savon), rues aux noms exotiques, ancien haut lieu de loisirs, usine textile reconvertie dans le domaine de l’image ou encore magasin de lingerie transformé en galerie d’art contemporain. Devant l’entrée du cimetière 496 rue du Blanc Seau Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/les-secrets-du-blanc-seau »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 89 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Devant l'entrée du cimetière Adresse 496 rue du Blanc Seau Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Devant l'entrée du cimetière Tourcoing

Devant l'entrée du cimetière Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Les secrets du Blanc Seau Devant l’entrée du cimetière 2023-06-03 was last modified: by Les secrets du Blanc Seau Devant l’entrée du cimetière Devant l'entrée du cimetière 3 juin 2023 Devant l'entrée du cimetière Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord