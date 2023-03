LE QUARTIER DES CHAMPS ÉLYSÉES : DE LA CASERNE AU QUARTIER RÉSIDENTIEL Devant l’entrée du Campo Santo rue Fernand-Rabier., 26 mars 2023, Orléans.

LE QUARTIER DES CHAMPS ÉLYSÉES : DE LA CASERNE AU QUARTIER RÉSIDENTIEL 26 mars – 21 mai, les dimanches Devant l'entrée du Campo Santo rue Fernand-Rabier.

Au début du 20e siècle, les terrains situés entre la cathédrale, le Campo Santo, le boulevard Alexandre-Martin et l’Hôtel Groslot sont occupés par la caserne Duportail. Dans les années 1910, le maire Fernand Rabier veut rendre sa ville plus attractive. C’est pourquoi il lance un projet de construction de nouveaux logements au coeur de la ville : les Champs-Élysées. Venez parcourir ce quartier à l’architecture très marquée par l’Art Déco, labellisé « Architecture contemporaine remarquable ».

Vue à vol d’oiseau, côté nord-est – 1926-1935 : les Champs Élysées © collection particulière – Archives municipales et métropolitaines d’Orléans