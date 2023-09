Visite Contée au Belvédère St Romain Devant l’entrée du belvédère Romans-sur-Isère, 25 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Laissez-vous entraîner le long des nouvelles allées du Belvédère Saint-Romain pour écouter des contes inspirés des points de vue remarquables du site. Une immersion dans la nature et l’imaginaire garantie pour les petits comme pour les grands..

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

Devant l’entrée du belvédère Rue Saint Romain

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let yourself be drawn along the new paths of the Belvédère Saint-Romain to listen to tales inspired by the site’s remarkable vantage points. An immersion in nature and imagination guaranteed for young and old alike.

Déjese llevar por los nuevos senderos del Belvédère Saint-Romain para escuchar cuentos inspirados en los extraordinarios miradores del lugar. Una inmersión en la naturaleza y la imaginación garantizada para grandes y pequeños.

Lassen Sie sich entlang der neuen Alleen des Belvédère Saint-Romain treiben, um Märchen zu hören, die von den bemerkenswerten Aussichtspunkten des Ortes inspiriert sind. Ein Eintauchen in die Natur und die Phantasie ist für Groß und Klein garantiert.

