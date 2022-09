Visites contées: Le vitrail des chars devant l’entrée de l’église Jeanne d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visites contées: Le vitrail des chars
Dimanche 2 octobre, 15h00
devant l'entrée de l'église Jeanne d'Arc

Tarif plein 12 € / tarif réduit et enfants moins de 12 ans 10 €

Un dimanche par mois, guide et conteuse vous font vivre le patrimoine rouennais autrement devant l’entrée de l’église Jeanne d’Arc place du Vieux-Marché 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Contes et légendes accompagnent la découverte de ce majestueux vitrail.

Que de couleurs et de détails dans ce vitrail de l’église Sainte-Jeanne d’Arc où l’on croise Ève et Adam, Satan et la Vierge ! Nous assistons, ici, à la création du Monde. Récits anciens et modernes éclaireront ce thème universel avec un brin d’humour.

2022-10-02T15:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00

