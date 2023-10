Archi express Vieille Bourse Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Archi express Vieille Bourse Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Lille, 17 novembre 2023, Lille. Archi express Vieille Bourse 17 novembre et 29 décembre Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Gratuit, sur inscription Vous souhaitez découvrir un bâtiment emblématique de Lille ? Mais vous avez peu de temps… Prenez 30 minutes et vous en apprendrez beaucoup sur ces architectures devant lesquelles vous êtes sans doute passés de nombreuses fois sans vraiment les regarder. Elles ont plein de choses à vous dire ! Devant l’entrée de la Vieille Bourse, coté Grand’Place Grand’Place de Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T16:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:40:00+01:00

2023-12-29T16:00:00+01:00 – 2023-12-29T16:40:00+01:00 © Thomas Lo Presti DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant l'entrée de la Vieille Bourse, coté Grand'Place Adresse Grand'Place de Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Devant l'entrée de la Vieille Bourse, coté Grand'Place Lille latitude longitude 50.636923;3.064117

Devant l'entrée de la Vieille Bourse, coté Grand'Place Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/