Construite sous la direction des architectes Dominique Lyon et Pierre du Besset, la médiathèque du centre-ville fit longtemps débat du fait de sa modernité architecturale. Sa façade en forme de mailles jouant avec les reflets de la lumière semble dynamique et répond bien au mouvement incessant de la rue à ses pieds. Découvrez en détail l’histoire et l’architecture de cette institution culturelle labellisée Architecture contemporaine remarquable. Commentaire historique et architectural par un guide du service Ville d’art et d’histoire, et présentation de la collection consacrée à l’architecture par un membre de l’équipe du réseau des médiathèques

Dans le cadre des JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Les Journées nationales de l’architecture ont été créées en 2016 par le Ministère de la Culture et de la Communication pour valoriser cette discipline auprès du grand public. Ces trois jours sont dédiés à la découverte d’édifices remarquables, de leur histoire, de leur technique de construction ou encore de leur intérêt social.

Devant l'entrée de la médiathèque, place Gambetta Place Gambetta Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Médiathèque du centre-ville © Réseau des Médiathèques d’Orléans