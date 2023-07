LES NOCTURNES DU MERCREDI DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Devant l’église Villefort, 12 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance chaleureuse, un village du Pays d’art et d’histoire.

En compagnie d’une guide et des habitants, et à la lueur des lampions, on discute, on papote, on partage de grandes et….

fin : . EUR.

Devant l’église

Villefort 48800 Lozère Occitanie



These get-togethers are an opportunity to discover or rediscover a village in the Pays d?art et d?histoire region, in a warm and friendly atmosphere.

In the company of a guide and local residents, and by the light of lanterns, you can chat, share great stories and…

Estos encuentros son una oportunidad para descubrir o redescubrir un pueblo del Pays d’art et d’histoire en un ambiente agradable.

En compañía de un guía y de los lugareños, y a la luz de las linternas, podrá charlar, compartir grandes historias y descubrir…

Diese Treffen bieten die Gelegenheit, in einer herzlichen Atmosphäre ein Dorf des Pays d’art et d’histoire zu entdecken oder wiederzuentdecken.

In Begleitung einer Fremdenführerin und der Einwohner wird im Schein der Laternen diskutiert, geplaudert, große und kleine Dinge geteilt und…

Mise à jour le 2023-06-29 par 48 – OT Mont Lozère