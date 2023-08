Randonnée sur le circuit des Combettes à Touzac Devant l’église Touzac, 16 septembre 2023, Touzac.

Touzac,Lot

Le samedi 16 septembre, l’association Ô Touzac propose une rando de rentrée ouverte à tous sur le circuit des Combettes.

Le départ aura lieu à 09h30. Le café sera offert aux randonneurs et un ravitaillement est prévu en route.

Circuit entier : 8.5 km, niveau moyen. Possibilité de couper au milieu : un peu moins de 4 km

Auberge espagnole à l’issue de la matinée.

Venez nombreux.

Chiens admis, tenus en laisse.

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Devant l’église

Touzac 46700 Lot Occitanie



On Saturday September 16, the Ô Touzac association is organizing a back-to-school hike open to all, on the Combettes circuit.

Departure is at 09:30. Coffee and refreshments will be provided en route.

Entire circuit: 8.5 km, medium level. Possibility of cutting in the middle: just under 4 km

Spanish meal at the end of the morning.

Come one, come all.

Dogs allowed, on leash

El sábado 16 de septiembre, la asociación Ô Touzac propone un paseo de vuelta al cole abierto a todos, por el circuito de las Combettes.

La salida será a las 9.30 h. Se ofrecerá café y refrescos durante el recorrido.

Circuito completo: 8,5 km, nivel medio. Posibilidad de atajar a mitad del recorrido: algo menos de 4 km

Comida española al final de la mañana.

Venid todos.

Se admiten perros con correa

Am Samstag, den 16. September, bietet der Verein Ô Touzac eine für alle offene Wanderung zum Schulanfang auf dem Rundweg von Les Combettes an.

Der Start findet um 09:30 Uhr statt. Den Wanderern wird Kaffee angeboten und unterwegs gibt es eine Verpflegungsstation.

Der gesamte Rundweg: 8,5 km, mittleres Niveau. Möglichkeit, in der Mitte abzukürzen: etwas weniger als 4 km

Auberge espagnole am Ende des Vormittags.

Kommen Sie zahlreich.

Hunde an der Leine erlaubt

Mise à jour le 2023-08-21 par OT CVL Vignoble