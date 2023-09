Ouistreham : des Vikings aux Bédouins Devant l’église St-Samson Ouistreham, 15 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) vous propose une promenade commentée à la découverte de l’histoire de Ouistreham sur le thème « des vikings aux bédouins ».

Informations pratiques : Inscriptions au 02.31.96.33.37 ou au 01.43.50.15.15Au plus tard 48 heures avant la promenadeLes enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte

Plus d’informations sur le site d’HistoriCités..

2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Devant l’église St-Samson Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) proposes a guided walk to discover the history of Ouistreham on the theme « from the Vikings to the Bedouins ».

Practical information: Registration at 02.31.96.33.37 or 01.43.50.15.15At least 48 hours before the walkMinors must be accompanied by an adult

In view of the COVID 19 epidemic, the program may be adapted if necessary according to the evolution of the instructions of the public authorities.

More information on the HistoriCités website.

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) propone un paseo guiado para descubrir la historia de Ouistreham sobre el tema « de los vikingos a los beduinos ».

Información práctica: Inscripciones en el 02.31.96.33.37 o en el 01.43.50.15.15Al menos 48 horas antes del paseoLos menores deben ir acompañados de un adulto

Más información en la página web de HistoriCités.

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang zur Entdeckung der Geschichte von Ouistreham zum Thema « von den Wikingern bis zu den Beduinen » an.

Praktische Informationen: Anmeldungen unter 02.31.96.33.37 oder 01.43.50.15.15Spätestens 48 Stunden vor dem SpaziergangMinderjährige Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden

Weitere Informationen auf der Website von HistoriCités.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité