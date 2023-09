Visite guidée : Tours au fil des Quartiers : Paul Bert Devant l’église Saint-Symphorien Tours, 2 mars 2024, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives. Au XIXe siècle, avec l’annexion de Saint-Étienne-Extra, la ville confirme son expansion vers le sud..

Samedi 2024-03-02 14:30:00 fin : 2024-03-02 16:00:00. 10 EUR.

Devant l’église Saint-Symphorien

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Under the Ancien Regime, the city of Tours developed with the building of its successive walls. In the 19th century, with the annexation of Saint-Etienne-Extra, the city confirms its expansion towards the south.

Bajo el Antiguo Régimen, la ciudad de Tours se desarrolló mediante la construcción de sucesivas murallas. En el siglo XIX, con la anexión de Saint-Étienne-Extra, la ciudad confirmó su expansión hacia el sur.

Während des Ancien Régime entwickelte sich die Stadt Tours durch den Bau ihrer aufeinanderfolgenden Stadtmauern. Jahrhundert, mit der Annexion von Saint-Étienne-Extra, bestätigte die Stadt ihre Expansion in Richtung Süden.

