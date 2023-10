Téléthon : randonnée pédestre Devant l’église Saint-Rémy, 7 novembre 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Dordogne

Rendez-vous Place Pierre Guérault à Saint Rémy-sur-Lidoire pour une marche de 6 à 10 kms pour le Téléthon (participation : 3 euros).

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . .

Devant l’église Place Pierre Guerault

Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet at Place Pierre Guérault in Saint Rémy-sur-Lidoire for a 6 to 10 km walk for the Telethon (participation: 3 euros)

Cita en la plaza Pierre Guérault de Saint Rémy-sur-Lidoire para una marcha de 6-10 km en favor del Teletón (participación: 3 euros)

Treffpunkt Place Pierre Guérault in Saint Rémy-sur-Lidoire für eine Wanderung von 6 bis 10 km für den Telethon (Teilnahme: 3 Euro)

Mise à jour le 2023-10-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides