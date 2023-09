Visite nature commentée : Les secrets des feuilles à Hostun Devant l’église Saint Maurice Hostun, 15 octobre 2023, Hostun.

Hostun,Drôme

Visite botanique autour d’un thème central : la feuille. Suivez notre guide paysagiste pour découvrir la composition, les fonctions et les extraordinaires

prouesses de notre reine du jour.



Visite gratuite dans le cadre de la Fête de la Science..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Devant l’église Saint Maurice Place de l’Eglise

Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Botanical tour around a central theme: the leaf. Follow our landscape guide to discover the composition, functions and extraordinary

of our queen of the day.



Free visit as part of the Fête de la Science.

Un recorrido botánico con un tema central: la hoja. Siga a nuestro guía paisajista para descubrir la composición, las funciones y la extraordinaria

de nuestra reina del día.



Visita gratuita en el marco de la Fiesta de la Ciencia.

Botanischer Rundgang rund um ein zentrales Thema: das Blatt. Folgen Sie unserem Landschaftsführer und entdecken Sie die Zusammensetzung, die Funktionen und die außerordentlichen

fähigkeiten unserer Königin des Tages.



Kostenlose Führung im Rahmen der Fête de la Science.

Mise à jour le 2023-09-23 par Valence Romans Tourisme