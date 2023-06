CARNET DE VOYAGE : DÉCOUVERTE ET DESSIN DANS LA VILLE Devant l’église Saint-Marceau Orléans, 11 juillet 2023, Orléans.

CARNET DE VOYAGE : DÉCOUVERTE ET DESSIN DANS LA VILLE 11 juillet et 1 août Devant l’église Saint-Marceau 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’Office du Tourisme. Limité à 10 places.

Partez à la découverte des détails du patrimoine d’Orléans puis réalisez votre carnet de voyage.

Visite commentée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire.

Encadrement et conseil : Anaïs Groisy illustratrice, Mon Atelier de Design.

Prévoir votre pique-nique ainsi que de l’eau et des vêtements adaptés à la météo. Prévoir un siège pliant si nécessaire. Clôture des réservations 72h avant la date de la visite.

La liste du matériel conseillé (ne pas tout acheter si vous n’avez pas) :

– Boite d’aquarelle, pinceaux + pot/bouteille d’eau OU pinceau à eau + sopalin ou chiffon,

– stylos noir, mine graphite 2B ou 4B, gomme, taille crayon.

– Autres outils intéressants : posca blanc, feutres, encre colorée, etc. (tout ce qui n’est pas trop gras, trop friable, trop fragile à transporter).

Sinon, un kit de matériel de dessin vous est proposé à 12,20€, merci d’en faire la demande à la réservation et minimum 72h avant la visite (kit contenant : 1 crayon graphite 2B, 1 stylo 0.3, 1 Carnet à croquis Graduate Soft de Daler Rowney A5, 1 pinceau à eau).

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Devant l’église Saint-Marceau Eglise Saint-Marceau 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/carnet-de-voyage-decouverte-et-dessin-dans-la-ville-visite-commentee-ville-d-art-et-d-histoire.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T18:00:00+02:00

_sys_vah Visite

Carnet de croquis © Anaïs Groisy