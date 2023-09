ANIMATION ENFANTS – LE VITRAIL DE CANA A SAINT-DONATIEN Devant l’église Saint-Donatien Orléans, 23 octobre 2023, Orléans.

ANIMATION ENFANTS – LE VITRAIL DE CANA A SAINT-DONATIEN 23 octobre – 9 décembre Devant l’église Saint-Donatien Réservation obligatoire. Gratuit. 25 personnes maximum. Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

La technique de réalisation d’un vitrail est un savoir-faire ancien qui nécessite d’allier sens artistique et maîtrise des matériaux. Les maîtres-verriers doivent respecter un certain nombre d’étapes de fabrication pour créer cette illustration de verre. Des artisans produisent encore aujourd’hui des vitraux, comme celui qui représente l’épisode biblique des noces de Cana dans l’église Saint-Donatien, installé en 2005.

La guide-conférencière vous racontera comment se conçoit un vitrail, à l’aide d’un livret de jeu à compléter, et vous expliquera en détail ce qu’il représente.

Devant l'église Saint-Donatien Eglise Saint-Donatien Orléans 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:30:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00

Les noces de Cana de Louis Gouffault

Source : Jérôme Grelet