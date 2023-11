Circuit pédestre « Sur les pas de Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille » Devant l’Eglise Saint-André Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Circuit pédestre « Sur les pas de Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille » Devant l’Eglise Saint-André Lille, 25 novembre 2023, Lille. Circuit pédestre « Sur les pas de Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille » Samedi 25 novembre, 14h00 Devant l’Eglise Saint-André Sur inscription en ligne Un circuit pédestre « Sur les pas de Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille » par un guide bénévole de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille est proposé le samedi 25 novembre 2023 à 14h. Découvrez le quartier du Vieux-Lille tel que l’a connu Charles de Gaulle pendant sa jeunesse de 1890 à 1912. Les lieux que le « petit Lillois de Paris » a pu connaitre seront présentés (Hospice général, l’Hospice Comtesse, la Basse-Deûle, l’Eglise Saint-André, la Halle aux Sucres…). En partenariat avec l’Association Les Amis des Clochers du Vieux-Lille, l’histoire de l’Eglise Saint-André sera retracée au début du circuit et nous la remercions pour son accueil. La réservation en ligne est obligatoire.

Places limitées, inscrivez-vous vite ! N'oubliez pas de nous prévenir en cas d'empêchement afin de libérer un billet, il n'y a que 18 places disponibles. Merci d'avance. Devant l'Eglise Saint-André 121 rue Royale à Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

