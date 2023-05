Randonnée culturelle au départ de Sailhan Devant l’église, 2 août 2023, Sailhan.

Sailhan,Hautes-Pyrénées

Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant. Vous traverserez les villages de Sailhan, Estensan et Azet.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

2023-08-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-02 12:00:00. EUR.

Devant l’église SAILHAN

Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A hike to discover our architectural and landscape heritage. You’ll pass through the villages of Sailhan, Estensan and Azet.

Duration: 3 hours. Please bring walking shoes.

Reservations required on 06 42 17 66 31 before 5pm the day before

Un paseo para descubrir el patrimonio arquitectónico y paisajístico. Pasará por los pueblos de Sailhan, Estensan y Azet.

Duración: 3 horas. Traer calzado para caminar.

Reserva obligatoria en el 06 42 17 66 31 antes de las 17.00 h del día anterior

Eine Entdeckung des architektonischen und landschaftlichen Erbes beim Wandern. Sie durchqueren die Dörfer Sailhan, Estensan und Azet.

Dauer: 3 Stunden. Bitte Wanderschuhe mitbringen.

Nur mit Reservierung unter 06 42 17 66 31 bis zum Vortag 17 Uhr

