Randonnée Pédestre : « Grande randonnée de 10 km au départ de Riville » Devant l’église, 11 juin 2023, Riville.

Grande randonnée de 10 km !

Dimanche 11 juin

Départ à 9h30

Eglise de Riville

GRATUIT – sans réservation

INFORMATIONS PRATIQUES : les randonnées sont d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 7 à 8 km (nocturnes : 5 à 6 km en 2h environ)

❗️À PRÉVOIR ❗️

➡️ de bonnes chaussures de marche

➡️ des vêtements adaptés

➡️ de l’eau

➡️ une lampe de poche pour les nocturnes.

2023-06-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Devant l’église

Riville 76540 Seine-Maritime Normandie



Great 10 km hike!

? Sunday June 11th

? Departure at 9:30 am

? Church of Riville

? FREE – without reservation

? PRACTICAL INFORMATION: the walks last on average from 2h30 to 3h, for a distance of 7 to 8 km (night walks: 5 to 6 km in about 2h)

wHAT TO BRING ?

?? good walking shoes

?? appropriate clothing

?? water

?? a flashlight for the night

¡Gran caminata de 10 km!

? Domingo 11 de junio

? Salida a las 9:30

? Iglesia de Riville

? GRATIS – sin reserva

? INFORMACIÓN PRÁCTICA: los paseos duran una media de 2h30 a 3h, para una distancia de 7 a 8 km (paseos nocturnos: 5 a 6 km en unas 2h)

¿QUÉ LLEVAR?

? buen calzado para caminar

ropa adecuada

agua

linterna para la noche

Große Wanderung von 10 km!

? Sonntag, den 11. Juni

? Abfahrt um 9:30 Uhr

? Kirche von Riville

? KOSTENLOS – ohne Reservierung

? PRAKTISCHE INFORMATIONEN: Die Wanderungen dauern durchschnittlich 2,5 bis 3 Stunden, bei einer Strecke von 7 bis 8 km (Nachtwanderungen: 5 bis 6 km in ca. 2 Stunden)

wAS IST MITZUBRINGEN?

?? gute Wanderschuhe

? angepasste Kleidung

wasser

? eine Taschenlampe für die Nachtschwärmer

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité