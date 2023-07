Les Estivales : Le grand défi cheylarois Devant l’Eglise, Place Saléon-Terras Le Cheylard, 26 juillet 2023, Le Cheylard.

Le Cheylard,Ardèche

Énigmes à résoudre, défis, jeux au cœur de la Basse-ville pour petits et grands.Chaussez vos baskets et faites chauffer vos méninges pour retrouver la clé de la ville perdue par le seigneur du Cheylard voilà 700 ans. Avec F. Villain et E. Comes-Trinidad..

2023-07-26 20:00:00 fin : 2023-07-26 22:00:00. EUR.

Devant l’Eglise, Place Saléon-Terras

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Solve riddles, challenges and games in the heart of the Lower Town for young and old alike. Put on your sneakers and get your brains working to find the key to the town lost by the Lord of Cheylard 700 years ago. With F. Villain and E. Comes-Trinidad.

Ponte las zapatillas y pon a prueba tu cerebro para encontrar la llave de la ciudad perdida por el Señor de Cheylard hace 700 años. Con F. Villain y E. Comes-Trinidad.

Rätsel, Herausforderungen und Spiele für Groß und Klein im Herzen der Unterstadt. Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und bringen Sie Ihr Gehirn zum Glühen, um den Schlüssel zur Stadt zu finden, den der Herr von Le Cheylard vor 700 Jahren verloren hat. Mit F. Villain und E. Comes-Trinidad.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées