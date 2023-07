Les Estivales : Le Cheylard industriel, de l’artisant d’hier à l’usine d’aujourd’hui Devant l’Eglise, place Saléon Terras Le Cheylard, 6 juillet 2023, Le Cheylard.

Le Cheylard,Ardèche

Quels types d’artisanat trouvait-on au bord de la Dorne au M.A. ? Quelle était la spécialité des mégisseries du Cheylard ? Quelles innovations techniques en matière de bijouterie ont été inventées et brevetées ?

Partez découvrir cette histoire..

2023-07-06 17:00:00 fin : 2023-07-06 19:00:00. EUR.

Devant l’Eglise, place Saléon Terras

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



What types of crafts could be found on the banks of the Dorne at the M.A.? What was the specialty of the megisseries in Le Cheylard? What technical innovations in jewelry-making were invented and patented?

Discover this history.

¿Qué tipos de oficios se encontraban en las orillas del Dorne en la Edad Media? ¿Cuál era la especialidad de los marroquineros de Le Cheylard? ¿Qué innovaciones técnicas en joyería se inventaron y patentaron?

Descubra esta historia.

Welche Arten von Kunsthandwerk gab es am Ufer der Dorne im M.A.? Worauf waren die Megisserien in Le Cheylard spezialisiert? Welche technischen Innovationen im Bereich der Schmuckherstellung wurden erfunden und patentiert?

Machen Sie sich auf den Weg, um diese Geschichte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées