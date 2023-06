Visite en musique avec le Quatuor et Cetera de la Compagnie 26 Devant l’église Notre Dame Jaillans, 25 août 2023, Jaillans.

Jaillans,Drôme

Joyau du patrimoine roman, l’église Notre-Dame de Jaillans sera au cœur

de la visite. Ses beautés architecturales seront mises en valeur par la conférencière et par le quatuor de voix Et cetera de la Compagnie 26..

2023-08-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-25 . .

Devant l’église Notre Dame Place de l’église

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jewel of the Romanesque heritage, the church Notre-Dame de Jaillans will be at the heart

of the visit. Its architectural beauties will be highlighted by the lecturer and by the voice quartet Et cetera of the Compagnie 26.

Joya del patrimonio románico, la iglesia de Notre-Dame de Jaillans será el centro de

de la visita. Sus bellezas arquitectónicas serán destacadas por el conferenciante y el cuarteto de voces Et cetera de la Compagnie 26.

Die Kirche Notre-Dame de Jaillans, ein Juwel des romanischen Kulturerbes, steht im Mittelpunkt des Besuchs

der Besichtigung. Ihre architektonischen Schönheiten werden von der Conférencière und dem Gesangsquartett Et cetera der Compagnie 26 hervorgehoben.

Mise à jour le 2023-05-24 par Valence Romans Tourisme