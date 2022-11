Brocante, marché associatif Devant l’église Notre Dame des Miracles Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Brocante, marché associatif Devant l’église Notre Dame des Miracles, 25 novembre 2022, Orléans. Brocante, marché associatif 25 et 26 novembre Devant l’église Notre Dame des Miracles

Entrée libre et gratuite

Brocante, vide grenier, marché associatif Devant l’église Notre Dame des Miracles Place du cheval rouge, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Vous cherchez un cadeau de seconde main, c’est le lieu idéal pour trouvez des cadeaux uniques

A découvrir dans le cadre d’un marché de noël associatif, éphémère, une brocante dans laquelle nous vous proposons: des livres, objets de déco et vaisselle, bricolage, cd/dvd, jeux, jouets et peluches, objets anciens et vêtements enfants/adultes De 9h à 19h sans interruption

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T09:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00 Brocante, marché associatif

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Devant l'église Notre Dame des Miracles Adresse Place du cheval rouge, orléans Ville Orléans lieuville Devant l'église Notre Dame des Miracles Orléans Departement Loiret

Devant l'église Notre Dame des Miracles Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Brocante, marché associatif Devant l’église Notre Dame des Miracles 2022-11-25 was last modified: by Brocante, marché associatif Devant l’église Notre Dame des Miracles Devant l'église Notre Dame des Miracles 25 novembre 2022 Devant l'église Notre Dame des Miracles Orléans orléans

Orléans Loiret