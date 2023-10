Cet évènement est passé Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la cité des Fleurs aux fleurs de Lille Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la cité des Fleurs aux fleurs de Lille Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Lille, 2 juillet 2023, Lille. Un dimanche, un quartier : Lille-Sud, de la cité des Fleurs aux fleurs de Lille Dimanche 2 juillet, 15h00 Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr Née en 1913 de la volonté d’offrir aux familles ouvrières un logement décent dans un quartier verdoyant, la cité des Fleurs présente les caractéristiques d’une cité-jardin. Le projet contemporain Fleurs de Lille renoue avec ces principes, en proposant une architecture inédite. Cette visite vous invite à découvrir Lille-Sud sous un jour nouveau, entre tradition et modernité. Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes rue des secouristes lille Lille 59037 Lille-Sud Nord [{« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Adresse rue des secouristes lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Lille latitude longitude 50.612563;3.044167

Devant l’église du Cœur Immaculé de Marie, rue des Secouristes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/