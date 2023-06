Été du Fratellini Circus Tour : La Fabuleuse histoire de BasarKus Devant l’école Eugène Varlin Pierrefitte-sur-Seine, 1 juillet 2023, Pierrefitte-sur-Seine.

Été du Fratellini Circus Tour : La Fabuleuse histoire de BasarKus Samedi 1 juillet, 17h00 Devant l’école Eugène Varlin

La Fabuleuse histoire de BasarKus

Une plongée virtuose et espiègle dans l’univers de ce personnage flanqué de deux têtes et de multiples membres.

Jonglage et acrobaties se substituent aux mots pour donner vie avec malice à cette créature fantastique.

Chorégraphie Sylvère Lamotte

Spectacle créé avec et interprété par Markus Vikse et Basil Le Roux

Devant l’école Eugène Varlin 109 rue Jules Châtenay 93380 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 93380 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:20:00+02:00

©Julie Carretier-Cohen