Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Devant le restaurant le dauphin Saint-Jean-de-Luz, 1 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Prenez vos tongs et suivez notre guide-conférencière pour une découverte inédite de l’évolution de la baie et du développement de la cité balnéaire, depuis le rivage de la grande plage..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . EUR.

Devant le restaurant le dauphin Promenade Jacques Thibaud

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take your flip-flops and follow our guide for an original discovery of the evolution of the bay and the development of the seaside town, from the shore of the large beach.

Coge tus chanclas y sigue a nuestro guía turístico en un descubrimiento único de la evolución de la bahía y el desarrollo de la ciudad costera, desde la orilla de la gran playa.

Schnappen Sie sich Ihre Flip-Flops und folgen Sie unserer Fremdenführerin, um vom Ufer des großen Strandes aus die Entwicklung der Bucht und des Badeortes auf ganz neue Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque