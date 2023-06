Dans le cadre de Jardins ouverts avec la Compagnie de la Boîte du Souffleur : Balade littéraire en forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis Dans le cadre de Jardins ouverts avec la Compagnie de la Boîte du Souffleur : Balade littéraire en forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand, 2 juillet 2023, Noisy-le-Grand. Dans le cadre de Jardins ouverts avec la Compagnie de la Boîte du Souffleur : Balade littéraire en forêt Dimanche 2 juillet, 09h30, 14h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Quand le théâtre vient à votre rencontre…Deux comédiens de La Compagnie théâtrale La Boîte du Souffleur se font les porte-voix de grands auteurs ayant puisé leur inspiration dans la forêt. Au détour d’un arbre ou d’un chemin, ils ponctueront la promenade de lectures de grands textes littéraires classiques ou contemporains, de poésies et de contes sur la thématique de la forêt. Alors vous vous laisserez porter par la beauté des mots et de la nature…Une première au Bois Saint Martin !

https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-avec-la-compagnie-de-la-boite-du-souffleur-balade-litteraire-en-foret/ Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-avec-la-compagnie-de-la-boite-du-souffleur-balade-litteraire-en-foret/ »}] [{« link »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-avec-la-compagnie-de-la-boite-du-souffleur-balade-litteraire-en-foret/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T09:30:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00 Théâtre lectures Candice Héois Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Adresse 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy-le-Grand Ville Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/

Dans le cadre de Jardins ouverts avec la Compagnie de la Boîte du Souffleur : Balade littéraire en forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand 2023-07-02 was last modified: by Dans le cadre de Jardins ouverts avec la Compagnie de la Boîte du Souffleur : Balade littéraire en forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris Noisy-le-Grand 2 juillet 2023