Seine-Saint-Denis

Les oiseaux sédentaires Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 3 décembre 2023, Noisy-le-Grand. Les oiseaux sédentaires Dimanche 3 décembre, 09h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Venez découvrir les passereaux communs qui viennent aux mangeoires lors des hivers rudes (mésanges, Sittelle torchepot, Perruche à collier, Troglodyte mignon…) et qui peuplent le Bois Saint-Martin !

Partez à la rencontre de ces oiseaux que vous apprendrez à identifier auprès d’un animateur passionné !

Prêt de paires de jumelles possible sur place. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T08:30:00+00:00 – 2023-12-03T11:30:00+00:00

