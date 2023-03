Comment se forme l’humus ? Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Comment se forme l'humus ? Samedi 25 novembre, 14h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Nous nous attarderons sur les phénomènes de décomposition de la matière organique sous forme d'humus.

Cette découverte sera ludique et dynamique afin de ne pas trop se refroidir.

Promenade de 5 km

Promenade de 5 km

Matériels : Prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux conditions climatiques et un gobelet. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

