L’automne de la Saint Martin Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

L’automne de la Saint Martin Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 18 novembre 2023, Noisy-le-Grand. L’automne de la Saint Martin Samedi 18 novembre, 09h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Une balade au petit matin pour découvrir l’automne au Bois Saint Martin. Au cours d’une marche tranquille, nous nous intéresserons aux arbres, aux animaux et à leurs traces, à tous les petits signes qui annoncent l’hiver.

Vous entendrez quelques histoires de saison et il y aura des petits jeux, des énigmes pour les enfants. Nous irons même sur les traces de l’ours Martin, un personnage central de nos traditions. Mais chut!! Venez pour en savoir plus… Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T08:30:00+00:00 – 2023-11-18T11:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/

L’automne de la Saint Martin Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 2023-11-18 was last modified: by L’automne de la Saint Martin Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 18 novembre 2023 à proximité de la gare RER Les Yvris Devant le portail du Bois Saint Martin en face du 14 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis