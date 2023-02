Le monde merveilleux de Dubanci Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Samedi 11 novembre, 14h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Laissez-vous porter par l'univers enchanteur de l'artiste tchèque Dubanci et rejoignez-nous pour une séance de Land'Art au sein du Bois Saint-Martin !

Au cours d’une balade (3 km environ), iniation à l’art de Dubanci. Composition de saynètes imaginatives à partir d’éléments rapportés par l’animatrice (aucun prélèvement sur place).

Ne pas oublier votre appareil photo pour immortaliser vos oeuvres.

Outils fournis sur place.

Matériel : Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions climatiques et qui ne craignent pas la boue ; un gant de toilette humide pour nettoyer les mains des artistes en herbe ainsi qu'un plaid pour l'atelier. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis

