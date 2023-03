Observer et comprendre les zones humides de la forêt du Maubué Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Observer et comprendre les zones humides de la forêt du Maubué Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 21 octobre 2023, Noisy-le-Grand. Observer et comprendre les zones humides de la forêt du Maubué Samedi 21 octobre, 10h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 La Forêt régionale du Maubué, comportant quatre véritables îlots de verdure, est un véritable havre de paix au cœur de la ville. Rejoignez-nous pour une balade pédestre à la découverte de son patrimoine naturel et historique ! Venez observer et comprendre les zones humides et leurs espèces cachées. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

