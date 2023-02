Histoires et musique sous les arbres Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

Histoires et musique sous les arbres Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 30 septembre 2023, Noisy-le-Grand. Histoires et musique sous les arbres Samedi 30 septembre, 14h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Venez les enfants, promenons nous dans les bois. À petit pas, écoutons les bruits de la nature et cherchons ce qui peut faire de la musique. D’arbre en arbre, bien assis, écoutons une histoire, une autre et encore une autre. Lues ou contées, accompagnées de musique, elles nous racontent la nature. Enfin, nous pouvons aussi imaginer une histoire et faire un petit concert.

N’oublions pas d’apporter un coussin… et un petit goûter pour bien terminer cette après midi. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T12:00:00+00:00 – 2023-09-30T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand Age minimum 4 Age maximum 10 lieuville Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/

Histoires et musique sous les arbres Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 2023-09-30 was last modified: by Histoires et musique sous les arbres Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 30 septembre 2023 à proximité de la gare RER Les Yvris Devant le portail du Bois Saint Martin en face du 14 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis