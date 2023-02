L’été des oiseaux Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

L’été des oiseaux Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 23 juillet 2023, Noisy-le-Grand. L’été des oiseaux Dimanche 23 juillet, 09h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Au cœur du Bois Saint-Martin, riche d’une faune exceptionnelle résidant à deux pas de la ville, rejoignez-nous pour une demi-journée d’observation des oiseaux juvéniles nés sur le site, mais aussi des différentes espèces de papillons, de mammifères et d’amphibiens y ayant trouvé refuge. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

