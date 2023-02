Dans le cadre de Nuits des Forêts : Contes à la tombée du jour Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Contes à la tombée du jour Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 9 juin 2023, Noisy-le-Grand. Dans le cadre de Nuits des Forêts : Contes à la tombée du jour Vendredi 9 juin, 19h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Vos cinq sens en éveil, vous serez attentifs à la vie de la forêt lorsque le jour n’est plus. Entre rêve et réalité, vous explorerez le cœur des hommes et le chant des étoiles, en marchant vers la nuit. Des histoires d’arbres et des histoires de bêtes vous seront contées au cours d’une balade. Prévoir de quoi s’asseoir, un pique nique avec de l’eau, une protection anti-moustique et anti-tique. Et si cela vous rassure, une lampe de poche. Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T17:00:00+00:00 – 2023-06-09T20:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Contes à la tombée du jour Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 2023-06-09 was last modified: by Dans le cadre de Nuits des Forêts : Contes à la tombée du jour Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 9 juin 2023 à proximité de la gare RER Les Yvris Devant le portail du Bois Saint Martin en face du 14 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis