Dans le cadre de la Fête de la Nature : A quelle famille botanique appartient cette fleur Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 28 mai 2023, Noisy-le-Grand. Dans le cadre de la Fête de la Nature : A quelle famille botanique appartient cette fleur Dimanche 28 mai, 14h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Au cours d’une balade en forêt, en lisière et en milieu non boisé, vous apprendrez à identifier les végétaux en fleurs et à les classer par famille botanique à partir de ces fleurs. Tout en les observant à la loupe, vous prendrez connaissance des noms et des rôles des différentes parties qui les composent, ainsi que de leurs usages au cours du temps.

Matériel prêté (loupe). Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T12:00:00+00:00 – 2023-05-28T15:00:00+00:00

