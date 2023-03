Sieste poétique et musicale Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Sieste poétique et musicale Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, 14 mai 2023, Noisy-le-Grand. Sieste poétique et musicale Dimanche 14 mai, 14h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Venez rêver dans un écrin de nature au son d’un accordéon fait de bois et de poèmes! Expérience inédite et sensible à travers les mots et la nature. Les yeux dans les nuages, le bout du nez au vent, les pieds dans l’herbe et les oreilles baignées de chants d’oiseaux, nous écouterons de la musique, des textes et des poèmes

Apporter de quoi s’installer bien confortablement (tapis, coussin, plaid, pouf, transat ou hamac). Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:30:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00

